Coabitazione tra persone con disabilità, il Comune di Civitavecchia cerca appartamenti adatti • Terzo Binario News

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è stata pubblicata una Manifestazione d’interesse per individuare immobili da destinare alla realizzazione di gruppi-appartamento per la coabitazione di persone con disabilità.

.Lo scopo è quello di individuare una o due unità abitative che consentano di realizzare due alloggi cosiddetti “gruppo appartamento” (minimo 140 metri quadri), per la coabitazione di due gruppi di sei persone cadauno con disabilità. «È un progetto finanziato dall’Unione europea attraverso il PNRR» spiega l’assessore Napoli, «ma siamo stati costretti a pubblicare una Manifestazione d’interesse perché nessun soggetto nel territorio dell’ATS RM4.1 ha risposto alla nostra richiesta comunicando agli uffici preposti l’eventuale disponibilità di immobili».

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse soggetti pubblici, soggetti privati, del privato sociale e del Terzo Settore, proprietari o in disponibilità giuridica di immobili situati nei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa, in zone residenziali o quantomeno non isolate. I soggetti interessati possono presentare la documentazione richiesta entro le ore 18:00 del 07 aprile 2023 con le modalità indicate nell’Avviso, consultabile sul sito https://www.comune.civitavecchia.rm.it/ all’interno della sezione InformaComune.

Ogni gruppo appartamento, una volta ristrutturato, riprodurrà le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e sarà personalizzato dotandolo di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante.