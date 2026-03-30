CNA Viterbo e Civitavecchia porta 40 tra imprese e professionisti al Cosmoprof di Bologna • Terzo Binario News

Due giornate dedicate all’aggiornamento professionale e alla scoperta delle tendenze più innovative del settore beauty: è questa l’esperienza vissuta dalle imprese dell’Unione benessere e sanità di CNA Viterbo e Civitavecchia, anche quest’anno presente alla 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, sabato 28 e domenica 29 marzo.

Circa 40 tra imprese e professionisti hanno preso parte all’iniziativa promossa dall’Associazione, vivendo un’esperienza immersiva all’interno della manifestazione B2B di riferimento a livello internazionale per l’intera industria cosmetica.

Un appuntamento che, grazie ai suoi tre saloni, Cosmopack, Cosmo Perfumery & Cosmetics e Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, rappresenta un punto di incontro strategico tra aziende, operatori e innovazione.

La visita ha offerto ai partecipanti l’opportunità di esplorare i numerosi padiglioni della fiera, scoprire le ultime novità di prodotto e servizio, approfondire le tecniche più avanzate e confrontarsi con operatori provenienti da tutto il mondo.

I professionisti hanno potuto immergersi in un vero e proprio laboratorio internazionale della bellezza, tra tecnologie all’avanguardia, sostenibilità, nuovi trend e modelli di business emergenti nel settore.

“Cosmoprof si conferma un appuntamento imperdibile per il comparto del benessere – commentano il presidente CNA Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi e il segretario Attilio Lupidi, presenti alla manifestazione insieme alla responsabile territoriale CNA Benessere e Sanità, Chiara Tosaroni – la partecipazione delle nostre imprese testimonia la volontà di investire su qualità, innovazione e aggiornamento continuo.”

CNA si conferma così un punto di riferimento per le imprese, accompagnandole in percorsi di crescita che uniscono formazione, aggiornamento e nuove opportunità di sviluppo.