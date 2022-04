Cna Sostenibile, per l'aggiornamento formazione centri revisione s'attendono indicazioni dal Ministero - Terzo Binario News

Per l’aggiornamento della formazione degli ispettori dei centri di revisioni, saranno emanate a breve le indicazioni operative della Direzione generale per la Motorizzazione. Lo ha scritto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in una lettera indirizzata a CNA Sostenibile. Quest’ultima aveva chiesto chiarimenti riguardo alla tempistica per l’attivazione dei corsi.

Insomma, prima di organizzare le attività formative, occorre attendere il relativo provvedimento, che dovrà anche scaglionare l’obbligo formativo tenendo conto della data di “anzianità” degli ispettori.

CNA Sostenibile, società accreditata per la formazione, si era rivolta al Ministero soprattutto in considerazione delle numerose richieste di corsi di aggiornamento da parte dei centri privati autorizzati ad effettuare la revisione dei veicoli.

La risposta del Ministero non lascia dubbi: fino a quando non arriveranno precise indicazioni, i corsi non potranno svolgersi. CNA Sostenibile comunicherà alle imprese il via libera all’aggiornamento.

Info: CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). Telefono 0761.1768320. E-mail: ernestoallegrini@cnasostenibile.it.