Mattarella da Unindustria, spazio anche per Civitavecchia - Terzo Binario News

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, si è svolta oggi l’Assemblea Generale di Unindustria al Teatro dell’Opera di Roma, con la partecipazione di oltre 1000 imprenditori, in rappresentanza dell’economia nazionale e regionale, i vertici delle principali multinazionali presenti sul territorio e dei più grandi gruppi industriali italiani.

Le Istituzioni locali saranno ampiamente rappresentate dagli Assessori regionali, provinciali e comunali. L’Assemblea degli imprenditori di Roma e del Lazio presieduta da Angelo Camilli, Presidente di Unindustria, ha visto la partecipazione anche del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e si è conclusa con l’intervento del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Sono intervenuti, inoltre, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

La competitività del territorio, la burocrazia anti-impresa, le conseguenze della guerra, l’impegno per i giovani, le ambizioni per la crescita del Lazio, il rilancio della Capitale, sono alcuni dei temi che sono stati affrontati nella relazione del Presidente di Unindustria Angelo Camilli, davanti ad una platea composta da imprenditori, ministri, parlamentari di maggioranza e opposizione, sindacati, autorità locali e nazionali.

Ha parlato anche il presidente di Unindustria Civitavecchia Crsitiano Dionisi.

“L’Assemblea generale di Unindustria è stata uno straordinario momento di confronto e condivisione, in cui il mondo imprenditoriale del Lazio è tornato finalmente a riunirsi in presenza dopo tre anni. Durante il suo intervento il nostro Presidente Angelo Camilli ha riservato spazio anche Civitavecchia e al suo territorio, soprattutto in riferimento ai progetti per il rilancio dell’economia del mare e alla Zls, deliberata lo scorso febbraio, su cui Unindustria ha dato il suo importante contributo. Entrambi costituiscono una storica opportunità per il porto e per lo sviluppo della vocazione logistica di tutto il Lazio. Ora le nostre imprese chiedono sostegno per fronteggiare l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, che stanno mettendo un freno alla ripresa economica, e lo snellimento delle procedure burocratiche: abbiamo bisogno di fiducia, non di vincoli deleteri per la crescita”.