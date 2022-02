Cna Sostenibile: "Corsi on line per addetti alla manipolazione alimenti e Haccp" - Terzo Binario News

Fissate le date dei corsi obbligatori che CNA Sostenibile terrà il prossimo mese per gli addetti alla manipolazione degli alimenti e i responsabili Haccp.

Giovedì 3 marzo, dalle ore 14 alle 18, è in agenda l’aggiornamento sia per gli addetti che per i responsabili Haccp.Nello stesso orario,è previsto il primo dei due moduli della formazione per gli addetti. Questi ultimi dovranno di nuovo collegarsi all’aula virtuale, per la seconda parte, giovedì 10 marzo, dalle 14,30 alle 16,30, per poter conseguire l’attestato.

Anche questa edizione dei corsi si svolgerà in modalità videoconferenza sincrona.

Info e iscrizioni: Area Igiene degli Alimenti di CNA Sostenibile (telefono 0761.1768309 – 176831; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it).