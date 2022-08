Cna Sostenibile, a Viterbo corso per addetti ai ponteggi • Terzo Binario News

Nel mese di settembre si torna in aula anche per le attività formative in

materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro organizzate da

CNA Sostenibile.

Mercoledì 21 è in programma a Viterbo, presso la sede di via

dell’Industria (zona Poggino), un corso di aggiornamento teorico-

pratico per addetti al montaggio, allo smontaggio e alla

trasformazione dei ponteggi.

Ricordiamo che per gli addetti ai ponteggi sono obbligatori sia la

formazione per il conseguimento dell’abilitazione che l’aggiornamento.

Quest’ultimo ha cadenza quadriennale.

Il corso avrà una durata di quattro ore, dalle 14 alle 18.

Info: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile,

telefono 0761.1768303 – 1768397. E-mail: sicurezza@cnasostenibile.it ,

Pubblicato mercoledì, 31 Agosto 2022 @ 15:41:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA