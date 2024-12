Cna e Synergie, gli studenti del Calamatta di Civitavecchia incontrano l’autoriparazione: al via il progetto per l’accompagnamento al lavoro • Terzo Binario News

Le imprese dell’autoriparazione chiedono personale qualificato. E la Cna non solo risponde, ma lo forma e mette in contatto le due parti. Iniziando dalla scuola. Proprio stamattina infatti si è svolto all’Istituto di istruzione superiore Luigi Calamatta di Civitavecchia si è svolto un incontro per presentare un percorso di accompagnamento al lavoro per i ragazzi del quinto e quarto anno dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica.

Il progetto è frutto di un partenariato fra Cna e Synergie Italia, agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale. Il settore è quello dell’automotive. Nel corso della mattinata è stato presentato il progetto “Academy”, la cui caratteristica è quella di far vivere fin da subito ai partecipanti le situazioni reali che andranno ad affrontare come futuri collaboratori dell’azienda: si visiteranno quindi le aziende coinvolte e si osserveranno dal vivo il funzionamento dei macchinari e attività specifiche.

Le aziende avranno modo di interagire con gli allievi durante tutto il percorso, della durata di 120 ore, fino ad arrivare alla valutazione finale per il possibile inserimento in azienda: il settore dell’autoriparazione è infatti molto interessato a selezionare giovane forza lavoro. All’iniziativa erano presenti quattro imprese, una rappresentanza di quelle interessate a selezionare nuovi addetti che hanno avuto la possibilità di presentarsi ai ragazzi e di colloquiare con loro. I ragazzi sono apparsi molto interessati, sia al percorso di accompagnamento che all’opportunità di essere assunti.

Oltre ai ragazzi e ai docenti dell’istituto erano presenti Carmen Sconza, responsabile di filiale Synergie Italia, che ha illustrato il progetto, Vincenzo Lisi, vicepresidente della Cna di Civitavecchia, che ha illustrato il lavoro portato avanti dalla Cna e anche della propria azienda, Vl Autocenter srl, quindi Massimiliano De Angelis dell’impresa Officina Sport car service srls, Ciro Turco della Turco Motors, e Pierluigi Chirizzo della Auto moto Officina.

Ma disponibili ad avviare lo stesso percorso ce ne sono molte altre, anche nei Comuni limitrofi. La Cna invita tutte quelle interessate a contattare l’Associazione al numero 0766.546882. La Cna svolge da tempo attività di formazione nel settore dell’automotive attraverso il suo ente di formazione Cna Sostenibile srl: dal tecnico meccatronico delle autoriparazioni all’ispettore dei centri di revisione dei veicoli a motore, fino al patentino per il trattamento di f-gas nei veicoli a motore. Tutto questo sia nell’ambito della formazione continua per gli addetti ma anche per i disoccupati.