Cna, corso a distanza per installatori di impianti Fer - Terzo Binario News

Un corso di aggiornamento “a distanza” per i titolari e i responsabili tecnici delle imprese che si occupano di installazione e manutenzione straordinaria di impianti Fer (Fonti di energia rinnovabile). A proporlo, è CNA Sostenibile, che lo ha già messo in calendario per la fine di questo mese: la prima lezione si terrà lunedì 27 luglio dalle 13,30 alle 17,30, si proseguirà mercoledì 29, martedì 4 e giovedì 6 agosto con lo stesso orario. Quattro moduli, dunque, per complessive 16 ore.

L’aggiornamento è obbligatorio per chi opera, o intende operare, su impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile: pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria, sistemi solari termici, biomasse per usi energetici, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

L’impresa inadempiente non può rilasciare l’attestato di conformità per l’intervento di installazione o manutenzione eseguito su uno di questi impianti.

Nelle ultime settimane, le richieste di aggiornamento sono sensibilmente aumentate, spinte dal potenziamento dell’ecobonus al 110 per cento per i lavori di efficientamento energetico. Ecco quindi la decisione del sistema CNA di Viterbo e Civitavecchia di programmare un altro corso (autorizzato, anche questo, dalla Regione Lazio), stavolta in modalità Fad (Formazione a distanza), per consentire agli operatori di mettersi in regola e cogliere le opportunità generate dal rafforzamento degli incentivi fiscali.

Per partecipare, ci si potrà collegare all’aula virtuale da un computer o da uno smartphone. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 luglio.

Info e adesioni: CNA Sostenibile. Telefono 0761.1768320 – 1768301, ernestoallegrini@cnasostenibile.it.