Cluster a Ladispoli: quindici ragazzi positivi al Covid, chiusa palestra - Terzo Binario News

Quindici ragazzi – dal 19 al 28 gennaio – sono risultati positivi al Covid. Tutti frequentano una palestra di Ladispoli. La comunicazione è arrivata dalla Asl Roma 4 con una nota di giovedì 28 gennaio.

Il primo cittadino Alessandro Grando, in una ordinanza, ha così disposto “la chiusura della palestra” fino “alla chiusura del cluster da Covid 19 e all’avvenuta garanzia della ripresa in sicurezza delle attività permesse dai Dpcm in essere”.