Civitavecchia, Tedesco ringrazia il Cremona per le sanificazioni effettuate - Terzo Binario News

Plauso del sindaco a Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Forze dell’Ordine

“Il VII Reggimento Cremona di stanza a Civitavecchia, specializzato nella cosiddetta difesa Cbrn (chimica, biologica, radiologica e nucleare), dopo aver operato nel periodo di maggior emergenza a Bergamo, insieme ai militari russi inviati da Vladimir Putin, è rientrato nella nostra città e si è subito messo a disposizione della comunità. Un eccellenza nel campo militare di cui andiamo orgogliosamente fieri.

Come spiega in questo bel servizio de Il Sole 24h il comandante col. Paolo Stella, che ringrazio, gli esperti saranno impiegati per sanificare come Rsa ed edifici pubblici. Il primo intervento, su richiesta della Asl Roma 4, è stato effettuato presso l’Hospice oncologico.

Il supporto da parte dell’esercito grazie alla professionalità acquisita permette una sanificazione più rapida, con la possibilità di poter agire sugli ambienti in fretta e renderli immediatamente utilizzabili. Nelle settimane scorse anche i nostri Vigili del Fuoco si sono resi protagonisti di interventi di sanificazione, in particolare presso l’Ospedale San Paolo.

Voglio sottolineare anche il grande contributo dato alla città dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale, sia sotto il profilo della disponibilità che quello della sicurezza”.

Ernesto Tedesco