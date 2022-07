Civitavecchia Summer Festival, cominciata la corsa ai biglietti • Terzo Binario News

È stato presentato da soli due giorni il programma del Civitavecchia Summer Festival, ed è già cominciata la corsa ai biglietti.

La voglia di esserci è tanta, dopo le chiusure, i lockdown e le preoccupazioni che hanno condizionato i nostri giorni da due anni in qua.

Come di consueto, l’acquisto dei biglietti è aperto sui canali convenzionali di Mailticket e Ticketone, online o presso i punti vendita fisici autorizzati (tabaccai ecc.). In caso di acquisto online sarà bene controllare la cartella “spam” per verificare se il biglietto acquistato non è finito tra la “posta indesiderata”.

«È possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino all’ingresso dell’area spettacoli di piazza della Vita, alla Marina di Civitavecchia» informa l’assessore al Turismo Emanuela Di Paolo, «la sera stessa di ogni evento, ma il rischio di trovare ormai il sold-out c’è sempre, dato il livello degli artisti che allieteranno l’estate della nostra città. Chi ha tempo, insomma, non aspetti tempo. Buon divertimento!».