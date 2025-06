Civitavecchia Summer Festival 2025: sconto del 20 percento per le persone con disabilità • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che, grazie alla disponibilità della società On-air – organizzatrice del Summer Festival – sarà applicato uno sconto del 20% sui biglietti a tutte le persone con disabilità. Una misura fortemente voluta dall’Amministrazione, che ha trovato immediata accoglienza da parte della società organizzatrice, a cui va il ringraziamento dell’intera Giunta.

«Riteniamo importante – dichiara l’assessore al lavoro e turismo Piero Alessi – che eventi di richiamo come il Summer Festival mantengano un’anima inclusiva e attenta alle esigenze di tutte e tutti. Ringrazio On-air per la sensibilità dimostrata e per la collaborazione attiva con il Comune».

«L’attenzione alle fragilità non deve mai mancare, soprattutto nei momenti di festa e condivisione – aggiunge l’Assessora ai servizi sociali Antonella Maucioni –. È un segnale concreto di inclusione e rispetto, che abbiamo richiesto e accogliamo con grande favore».

«Un’iniziativa semplice ma significativa – conclude il sindaco Marco Piendibene – che conferma come il rispetto e l’attenzione verso ogni cittadino debbano essere parte integrante della cultura di una comunità. Ringrazio la società On-air per aver raccolto il nostro invito».