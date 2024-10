Civitavecchia sott'acqua, interventi di Csp a San Gordiano • Terzo Binario News

Squadre di Civitavecchia Servizi Pubblici al lavoro dalle prime ore di questa mattina per liberare le strade dai detriti che si sono riversati sulle carreggiate, a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto quest’oggi su Civitavecchia.

Gli interventi sono tuttora in corso per ripristinare l’immediata viabilità. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti con l’ausilio di trattori gommati nei quartieri di Campo dell’Oro e San Gordiano, i più colpiti dal nubifragio, dove si sono verificati numerosi allagamenti, soprattutto all’altezza del ponte di San Gordiano e nel tratto di Via Aurelia Sud in direzione di Santa Marinella.

Il CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici intende ringraziare tutti gli operatori che si sono subito impegnati per riuscire a organizzare tutto, nel minor tempo possibile, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale ed il Comando di Polizia Municipale.