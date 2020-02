Civitavecchia, Revolution Litorale In Volley punta al sorpasso - Terzo Binario News

Torna in campo il Revolution Litorale In Volley. Si apre col botto il girone di

ritorno del campionato di serie C, con i rossoblu che ospiteranno domani alle 19 al

Palasport il Volley Life Viterbo, formazione che occupa il secondo posto con un

punto in più dei civitavecchiesi.

Occasione d’oro, quindi, per il sestetto di Alessandro Sansolini per mettere la freccia e sorpassare i gialloblu, rimanendo in scia della capolista Palianus, impegnata nella facile trasferta sul campo del Latina, penultimo.



“Andiamo a giocare una gara importante per la classifica – afferma lo schiacciatore,

Patrizio Stefanini – veniamo da un momento decisamente positivo e dopo la pausa

della settimana scorsa, dobbiamo riprendere il ritmo. Affrontiamo una formazione

forte, che però potrebbe aver perso qualche giocatore per infortunio. A noi interessa

poco. Vogliamo scendere in campo con determinazione e far valere il fattore

casalingo, cosa che dovremo fare per tutto il girone di ritorno”.



Per quel che riguarda le formazioni, nessun problema di formazione per la Revolution

Civitavecchia. È tornato ad allenarsi col gruppo lo schiacciatore Michele Amoni, che

ha praticamente recuperato dall’infortunio alla caviglia. Non al meglio Pieroni, in

ripresa dall’influenza. Prima dell’inizio della partita sarà ricordato con un minuto di raccoglimento Giuseppe Cristini, storico segretario e per anni colonna portante dell’Asp

Civitavecchia.