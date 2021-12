Civitavecchia porto core, De Paolis: "Opportunità unica sia strategicamente che per i traffici merci e persone" - Terzo Binario News

“E’ un grande traguardo quello raggiunto con l’inserimento del Porto di Civitavecchia nel sistema Core.

Un obiettivo sul quale tutto il Consiglio regionale ha lavorato con convinzione, anche approvando all’unanimità la mozione di cui sono stato primo firmatario.

Essere nel sistema CORE della Trans European Transport Network (TEN-T) è infatti un passaggio fondamentale che permetterebbe allo stesso di accedere agli ingenti fondi economici attualmente allocati specificamente per la sola rete “Core”.

Stiamo parlando di progetti e finanziamenti, come ad esempio il CEF (Connecting Europe Facility 2), che per il periodo temporale 2021 /2027 ha a disposizione fondi per circa 30 miliardi di euro, 10 dei quali per i progetti “Inland Port” e “Motorways of the Sea”.

Una opportunità unica, che sia da un punto di vista strategico che meramente tecnico e di traffico merci e persone si mostrava adeguato al nostro porto.

Ringrazio il Presidente Zingaretti, l’Assessore regionale Alessandri, il Presidente dell’autorità portuale, Pino Musolino, le parti sociali del territorio e le forze politiche in Consiglio regionale che hanno permesso di parlare con una sola voce e porre all’attenzione del Governo l’importanza di un simile risultato.

Aver vinto questa sfida significa consentire finalmente al Porto di Civitavecchia di svolgere quella funzione di connessione del centro Italia con la rete europea del trasporto, con le evidenti e indiscusse ricadute in termini di traffici, di sviluppo economico e occupazionale.

A dichiararlo in una nota è Gino De Paolis, Consigliere Regionale Lista Civica Zingaretti