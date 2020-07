Civitavecchia, M5S su presidio sanitario a Sant'Agostino: "La politica faccia fronte comune" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Presidio sanitario a Sant’Agostino, una battaglia che deve essere di tutta la città. Ieri in consiglio comunale come gruppo del M5S abbiamo portato all’attenzione dell’assise comunale, tramite l’articolo 25, la raccolta firme dei cittadini civitavecchiesi che chiedono al Sindaco Tedesco di fare il possibile per attivare un presidio sanitario presso la spiaggia di Sant’Agostino, sita nel territorio di Tarquinia ma frequentata in gran parte da nostri concittadini.

La raccolta firme è partita spontanea da cittadini, scossi dalla tragica dipartita dell’amato Massimo Serpa, colto da malore proprio su quel tratto di litorale. La presidente del consiglio Emanuela Mari ed il gruppo di Forza Italia hanno deciso di appoggiare, così come noi, questa richiesta e ci si è attivati per coinvolgere la Croce Rossa in questa battaglia comune per

la sicurezza.

Li ringraziamo: quando si parla di salute e sicurezza la politica deve essere unita e remare nella stessa direzione, ancor più convintamente se a chiederlo sono i nostri concittadini. Lunedì il nostro consigliere Enzo D’Antò consegnerà personalmente alla presidente le numerose firme raccolte in questi giorni”.

Gruppo consiliare M5S