Civitavecchia, Imparato: "Associazioni in prima linea" - Terzo Binario News

Daniela Imparato nei giorni scorsi ha incontrato diverse associazioni di volontariato inerenti alla sua delega alla cittadinanza solidale, cercando di pubblicizzarle tra i cittadini e metterle in contatto con le istituzioni.

“In questi ultimi giorni ho fatto una serie di incontri con associazioni di volontariato. Civitavecchia ha un cuore grande e lo sto capendo sempre di più. In particolare sto incontrando diverse famiglie e le sto mettendo in contatto con le associazioni di volontariato specifiche per settore. Mi impressiona molto ad esempio il lavoro svolto da anni dall’associazione “Dona un Sorriso”. Volontari che prendono disinfettano e mettono a disposizione giocattoli e tutto ciò che serve per i bambini per poi donarlo alle famiglie bisognose”.

“Come loro ci sono decine di associazioni che si stanno adoperando per le diverse emergenze. Durante i mesi del lockdown grazie al grande lavoro del sindaco Tedesco e dell’assessore ai servizi sociali Riccetti si è riuscito a fare sistema con le associazioni e i singoli cittadini. Cerco, con il mio impegno, di mettere in contatto queste associazioni ed il sogno è quello di creare un tavolo di condivisione tra tutte le associazioni di volontariato”.