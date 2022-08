Civitavecchia, il Pd interroga il sindaco sul degrado in zona Uliveto: "Intervenire subito" • Terzo Binario News

Il gruppo consiliare del Pd di Civitavecchia ha rivolto un’interrogazione urgente al sindaco per richiedere il cronoprogramma per interventi straordinari finalizzati a risolvere gravi situazioni di degrado e abbandono riscontrabili in città.

Ciò perchè, sostengono i consiglieri Piendibene, De Angelis, Di Gennaro, Scilipoti, uno dei compiti che il Partito Democratico e il suo Gruppo in

Consiglio Comunale si sono stabiliti è il costante monitoraggio del degrado urbano che investe la nostra città. Anche e soprattutto alla luce del lungo periodo di siccità che si sta vivendo.

“Visto che da recenti perlustrazioni effettuate insieme ai nostri delegati al “decoro e sicurezza” sono emerse inaccettabili situazioni di trascuratezza e degrado che in zone centrali della nostra città – scrivono – che invece, se ripulite e riqualificate, potrebbero rendere interi quartieri più vivibili e decorosi; che gli ambiti presi in considerazione in questa ultima serie di sopralluoghi riguarda in

particolare via Molletti, via Bonifazi, piazzale Torraca, la vicina area ex Parenti, via

Bastianelli, via Sabatini, largo D’Onofrio, via Corradetti, via Santa Barbara”.

Quindi si chiede al primo cittadino di “conoscere le tempistiche del cronoprogramma degli interventi di sfalcio, potatura e pulizia delle zone più degradate della città; se ritiene, più in particolare, di valutare con priorità l’urgenza delle zone e le zone contigue il parco dell’Uliveto segnalate con la presente interrogazione ovvero via Molletti, via Bonifazi, piazzale Torraca, la vicina area ex Parenti, via Bastianelli, via Sabatini, largo D’Onofrio, via Corradetti, via Santa Barbara”.