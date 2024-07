Civitavecchia Futsal scatenata: l'ultimo colpo è Jacopo Santomassimo • Terzo Binario News

La Civitavecchia Futsal è scatenata sul mercato. Girava una voce che poi è diventata conferma adesso, con l’annuncio dell’arrivo in nerazzurro di Jacopo Santomassimo.

È il quarto colpo messo a segno dalla dirigenza, che sta allestendo una rosa di valore assoluto per la C1 e che non nasconde l’ambizione di salire in serie B.

Classe 1990, Santomassimo nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del club Sport Roma in serie B e prima ancora, nella stessa categoria, era al Real Fabrica di Roma, da cui proviene un altro neoacquisto nerazzurro, ovvero Matteo Proietti. «La carriera e i successi di Jacopo parlano da soli – scrivono da Borgata Aurelia – con le sue grandi doti di trascinatore e uomo squadra che saranno fondamentali durante la prossima stagione, al fine di raggiungere i nostri obiettivi. La prossima settimana annunceremo gli ultimi, ma non è detto, due tasselli di grande qualità, che chiuderanno la rosa».

«Spero di ricompensare la fiducia che dirigenti e allenatore hanno riposto in me – ha detto il pentacalciatore, in sede di presentazione – visto che non è stato facile farmi approdare a Civitavecchia. La Futsal l’ho seguita l’anno scorso e qui ritrovo tanti amici come Cristian Trappolini, Dario López e Matteo Proietti. La responsabilità? Non è un problema, anzi mi esalta. Il campo all’aperto? Ci si abitua presto, chi dice che è un altro sport mente. Servono i piedi e basta». Il ds Andrea Scorpioni sottolinea come l’acquisto di Santomassimo consolidi le ambizioni civitavecchiesi mostrando come si sia alzata l’asticella delle pretese rispetto alla stagione scorsa mentre il tecnico Vincenzo Di Gabriele ha precisato che «i giocatori che compongono questa rosa non sono stati scelti a caso ma operazioni mirate. Santomassimo oltre che bravo possiede doti importanti di personalità». Infine, le parole del presidente Elso De Fazi: «Cerando di guardare ancora più in là, la speranza è che una stagione felice possa riportarci a giocare nella “casa” storica del futsal civitavecchiese ovvero al PalaInsolera». Fissati i test fisici per il 18 luglio, ad agosto il raduno vero e proprio.

A Santa Severa sembra smaltita la delusione per la retrocessione in C2. La società neroverde sta ragionando anche su di un possibile ripescaggio, ma intando sta allestendo la squadra a prescindere dalla caregoria che verrà disputata. Sul fronte della guida tecnica, il Santa Severa Futsal ha deciso di affidarsi nuovamente a David Delluniversità, che sarà coadiuvato da Simone Fantozzi nel ruolo di secondo. Per l’ex giocatore, un passaggio dal campo alla panchina. Perr quanto attiene la rosa, restano in maglia santaseverina capitan Jeanpier Gaone, Fabrizio Cavedal (che ha ricevuto parecchie lusinghe in giro per il Lazio) oltre a Kenji Fantozzi e Carlo Alberto De Paolis. Poi ci sono da registrare i ritorni: intanto quello di Tommaso Lavalle ma c’è da considerare quello di un pezzo di valore assoluto come Alessio Donati, nell’ultima stagione alla Futsal Civitavecchia.