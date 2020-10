Civitavecchia Calcio in quarantena: positivo in squadra - Terzo Binario News

“Si comunica che la società ha appena ricevuto segnalazione, da parte della Asl di riferimento, di prescrizione di isolamento fiduciario per tutti gli atleti della prima squadra e del suo staff tecnico.

Ciò a seguito della ufficiale positività al Covid-19 di un soggetto appartenente al gruppo. La squadra e’ stata tempestivamente sottoposta a test tampone rapido presso l’ospedale San Paolo.

Si fa comunque presente che nella mattina odierna, in via preventiva e precauzionale, l’impianto Tamagnini e’ stato sottoposto a Sanificazione certificata a norma di legge per tutelare la salute di tutti gli atleti e famiglie”.

Civitavecchia Calcio