Acqua non potabile a Civitavecchia: ecco dove - Terzo Binario News

La ASL Roma 4 ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri che alcune analisi effettuate su campioni di acqua prelevati presso la fontanella pubblica di Via Terme di Traiano angolo via Leopardi hanno rivelato parametri non conformi relativamente a trialometani.

Di conseguenza il Sindaco ha emesso un’ordinanza di divieto di uso per scopi potabili dell’acqua per tutte le utenze situate nelle aree servite dallo stesso acquedotto.

in particolare:

• Via Terme di Traiano (Zona alta);

• Via Ugo D’Ascia;

• Via Don Milani;

• Via Nuova di San Liborio (parte di San Liborio);

• Via delle Molacce (a sinistra di Via Terme di Traiano in direzione Tarquinia);

• Via Giovanni Pascoli;

• Via Cesare Cantù;

• Via Berlinguer;

• Via Vittorio Alfieri;

• Via Guastatori del Genio;

• Via del Casaletto Rosso.

L’ordinanza, che dispone anche che ACEA metta in atto tutte le iniziative necessarie a ricondurre i parametri entro i limiti di legge, prevede inoltre la predisposizione, sempre a carico del gestore del servizio idrico, di un approvvigionamento alternativo.

Si ricorda che la fattispecie di contaminazione rilevata NON può essere eliminata tramite bollitura dell’acqua, pertanto il divieto deve considerarsi assoluto e perentorio.