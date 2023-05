Civitavecchia, aperto il tesseramento del Pd • Terzo Binario News

Rendiamo noto, a coloro che fossero interessati, che il Circolo del Partito

Democratico di Civitavecchia rilancia la campagna di iscrizione per il 2023.



Sarà possibile iscriversi al Partito Democratico per l’anno in corso tutti i martedì e tutti i giovedì dalle ore 17 alle ore 19 e tutti i sabati dalle ore 10 alle ore 12 presso il nostro Circolo in via Friuli a Campo dell’Oro, salvo eventuali variazioni che sarà nostra cura comunicare.