Città Futura Civitavecchia: "Bene De Paolis e Porrello sul no regionale ai fossili" - Terzo Binario News

“Salutiamo con soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’emendamento contenuto nella legge di bilancio, dove si esprime la contrarietà della Regione all’utilizzo delle fonti fossili nel Lazio e, indirettamente, alla riconversione a gas della centrale Enel.

Non era scontato, sappiamo quante difficoltà si sono dovute superare per raggiungere questo traguardo, sappiamo anche che non si tratta di un atto definitivo e che la battaglia continua, non avendo la Regione competenza esclusiva in materia di politiche energetiche, ma indubbiamente si tratta di un atto politico importantissimo, destinato a pesare nel futuro.

Ringraziamo i consiglieri regionali del territorio De Paolis e Porrello, attivi fin dall’inizio nella battaglia contro la riconversione a gas della centrale e promotori dell’emendamento, i partiti politici e i consiglieri che lo hanno sostenuto, la Giunta e l’assessora Lombardi, che ha mostrato interesse e sensibilità verso i temi ambientali nella Regione e verso possibili alternative per il nostro territorio.

Da parte nostra continueremo a fare il possibile per favorire e alimentare la sinergia fra istituzioni, forze politiche, sociali, imprenditoriali e sindacali per Civitavecchia, soprattutto allo scopo di gestire la fase che ci attende, legata ai progetti alternativi che sono già in campo, sempre più convinti che solo con il territorio unito si possa pianificare un futuro diverso e un nuovo modello di sviluppo, dove prevalgano rispetto per l’ambiente, economia sana e partecipazione delle comunità”.

Città Futura Civitavecchia