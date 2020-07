Città Futura alla manifestazione di giovedì a Civitavecchia contro l'omotransfobia - Terzo Binario News

“Giovedì 16 luglio in tante piazze italiane, così come a Civitavecchia, si stanno organizzando manifestazioni per rivendicare il diritto all’odio e alla istigazione contro coloro i quali decidono di amare chi vogliono.

Manifesteranno infatti contro il ddl Zan che istituisce il reato di istigazione all’odio e alla violenza per motivi di orientamento sessuale e di genere.

La difesa della famiglia “tradizionale”, quella formata da un padre e una madre.

La famiglia, invece, è il luogo dell’amore, della cura, del rispetto, del reciproco riconoscimento, appoggio e supporto.Comunque essa sia formata.

L’omotransfobia e la misoginia non sono opinioni possibili, sono espressioni di violenza.

Città Futura per questo aderirà alla manifestazione “libere, liberi contro l’omotransfobia e la misoginia” di giovedì 16 luglio ore 21:00 a piazzale degli eroi”.

Città Futura