Dalle ore 9.00 circa la Sala Operativa VV.F. di Roma ha inviato il CRRC, la 25A, l’AB34, in Via Madrid, nel Comune di Trevignano Romano, per lo svuotamento e messa in sicurezza di una cisterna fuoriuscita dalla sede stradale e contenente circa 5000 lt di gas.

