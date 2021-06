Circonvallazione Cornelia: uomo accoltellato - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Accoltellato su Circonvallazione Cornelia. L’episodio è accaduto alle 14,30 di giovedì 17 giugno. Il ferito, per cause in corso di accertamento, è stato raggiunto alla scapola sinistra con un’arma da taglio ed è stato trasportato in codice rosso per dinamica al Policlinico Agostino Gemelli. Secondo le prime testimonianze raccolte, l’uomo è stato aggredito da un individuo auto alto e magro. Sul posto gli agenti del commissariato Aurelio.

Angelo Belli (Lega Municipio XIII) a Terzo Binario ha detto: “Abbiamo organizzato una manifestazione, abbiamo raccolto firme e abbiamo avuto incontri con le forze dell’ordine, questa resta la situazione, con segnalazioni di persone ‘alticce’ che disturbano i passanti. Chiediamo più sicurezza”.

Foto Angelo Belli