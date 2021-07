Circa 800 candidati per il concorso da vigile a Ladispoli - Terzo Binario News

La prova pre-selettiva si terrà fra il 31 agosto e il 3 settembre nella palestra dalla Ladispoli 1

Saranno circa 800 i candidati per i sei posto da vigile urbano nel comune di Ladispoli. Il concorso si terrà fra il 31 agosto e il 3 settembre nella palestra dalla Ladispoli 1.

Questo quanto scritto ne verbale: “…poiché il numero delle domande di partecipazione regolarmente pervenute è superiore a 100, il concorso sarà preceduto da una prova pre-selettiva, a cui verranno chiamati a partecipare, con riserva, tutti i candidati che hanno presentato la domanda nel termine utile stabilito dal bando di selezione;

2) la prova pre-selettiva verrà completamente ed autonomamente effettuata e gestita, con assunzione totale ed esclusiva di responsabilità, dalla Fondazione Logos P.A., con sede legale in Reggio Calabria, Via Lia n. 13 e sede operativa in Roma, Via Conca D’Oro n. 146, giusta determinazione dirigenziale di incarico n. 2273 del 31/12/2019, e consisterà nella somministrazione di un numero prestabilito di quiz a risposta multipla il cui contenuto è da riferirsi alle materie ed agli argomenti indicati nell’art. 8 dell’avviso pubblico;

3) la prova preselettiva si svolgerà in diverse sessioni, composte ciascuna da circa

90/100 candidati, presso la PALESTRA SCOLASTICA, SITA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “LADISPOLI 1”, UBICATA IN VIA CASTELLAMMARE Dl STABIA N. 4, A PARTIRE DAL GIORNO 31 AGOSTO 2021 e secondo il seguente calendari

31/08/2021 da Abbate Maria Teresa a Buoso Valerio 10:00 31/08/2021 da Cabianca Marisol a Cusimano Lorenzo 15:00 01/09/2021 da DTAgostino Barbara a Favicchio Andrea 10:00 01/09/2021 da Ferraccioli Andrea a Kalbarczyk Alexander 15:00 02/09/2021 da La Banca Emily a Mazzacapo Gabriele 10:00 02/09/2021 da Miceli Giovanni a Pezzullo Roberto 15:00 03/09/2021 da Piazza Veronica a Russo Maria 10:00 03/09/2021 da Sabatini Antonio a Zonno Vincenza 15:00

b) l'avviso che il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenterà a sostenere la prova pre-selettiva nel giorno e nell'ora come sopra stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e, pertanto, escluso dalla selezione; c) l'avviso che i candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova pre-selettiva, pena la esclusione dal concorso: 1) indossando l'apposto presidio medico (mascherina facciale); 2) muniti del certificato di avvenuta vaccinazione al Covid 19 (Green Pass), oppure del certificato di "tampone negativo" effettuato nelle ultime 48 ore; 3) avere una temperatura corporea non superiore a 37,5 gradi (la temperatura verrà comunque rilevata all'ingresso nella sede concorsuale) 4) muniti di un documento di identità personale, in corso di validità. 4) Al termine della prova pre-selettiva verranno ammessi a sostenere la successiva prova concorsuale scritta i primi 80 candidati classificatisi nella prova pre-selettiva e tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell'ottantesimo.

La prova pre-selettiva, non costituendo prova di esame, non determinerà l’attibuzione di punteggio ulteriore rispetto a quello delle prove successive, ma sarà solo propedeutico all’ammissione alla successiva prova d’esame.