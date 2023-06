Ciocchetti (FdI): "Ennessima conferma per l'aeroporto Leonardo Da Vinci" • Terzo Binario News

“Ennesima conferma per l’aeroporto Leonardo da Vinci da parte dell’ ‘Airport Council International’. Lo scalo di Fiumicino per la quinta volta miglior scalo europeo è un risultato straordinario che va assolutamente esaltato, dando il giusto riconoscimento alla società Adr per il grande lavoro svolto. E’ una enorme soddisfazione non solo per Roma ma per l’Italia intera e anche un importante biglietto da visita in vista della candidatura della Capitale all’Expo 2030.” Lo dichiara il deputato di Fdi Luciano Ciocchetti.

