Cinema, riapre dopo 20 anni l'arena del Lido di Tarquinia • Terzo Binario News

Dal 5 luglio riapre, dopo più di vent’anni, la storica arena cinematografica del Lido di Tarquinia.

Grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione con l’associazione culturale Altri Sguardi, il cinema tornerà ad illuminare le notti estive dei tanti villeggianti della cittadina balneare e dei più appassionati spettatori del litorale della Tuscia.

In controtendenza con lo standard nazionale segnato dalla chiusura di tante sale cinematografiche, l’amministrazione ha voluto regalare uno spazio culturale alla città dove poter gustare il meglio del cinema nazionale e internazionale.

In programmazione infatti saranno alcune delle uscite più interessanti della stagione in corso come “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, “Rapito” di Marco Bellocchio, “Le otto montagne” con Luca Marinelli e Alessandro Borghi e “La stranezza” di Roberto Andò.

Per soddisfare i gusti dei vari target presenti sul territorio, verranno proiettati anche i più seguiti film d’animazione del 2023 come “La sirenetta”, block buster Disney girato interamente in Sardegna e “Super Mario Bros” della Universal.

Troverà spazio anche il cinema visto dai protagonisti con alcune serate dedicate al cinema indipendente italiano presentato direttamente dai suoi autori.

Per rendere la proposta più ricca e variabile, verranno attivati due corsi di teatro per bambini, verrà allestita una rassegna di teatro di improvvisazione, nuova frontiera dello spettacolo dal vivo e verranno organizzate delle presentazioni di libri con le maggiori case editrici italiane.

“Siamo riusciti a mantenere l’impegno di riconsegnare un’area destinata al divertimento di residenti e turisti”, dichiara il sindaco Alessandro Giulivi. “Una scelta in controtendenza quella del cinema estivo, che dimostra come Tarquinia sia sempre più una città pronta a fornire un’offerta turistica completa adatta a soddisfare tutte le richieste del mercato.”

Partner dell’iniziativa sarà il biodistretto della Maremma Etrusca e Monti della Tolfa.

Per conoscere tutta la programmazione, basterà visitare la pagina Instagram e quella Facebook dell’arena Lido di Tarquinia.