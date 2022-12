Cinema di Natale a Fiumicino: il 26 dicembre a Villa Guglielmi c'è "Last Christmas" • Terzo Binario News

Il prossimo lunedì 26 Dicembre, alle ore 17, presso Villa Gugliemi, si terrà la proiezione del film natalizio “Last Christmas”, a cura dell’Associazione Acis e della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino.

Presso i locali della Villa verrà proiettato il film diretto da Paul Feig con Emilia Clarke e Henry Golding “Last Christmas”. La pellicola narra le vicende della giovane Kate, di origini jugoslave, trasferitasi da tempo, insieme ai suoi familiari, in Inghilterra, coltivando il sogno di diventare una cantante.

La ragazza si guadagna da vivere vestendo i panni di un elfo in un negozio che vende oggetti a tema natalizio e proprio fuori dallo shop fa la conoscenza

dell’affascinante Tom, con il quale scatta subito il colpo di fulmine. Lui cerca di spronare Kate a dare il meglio e lei decide di confidarsi con lui, rivelandogli come l’anno prima abbia subito un trapianto di cuore.

Un’occasione speciale per trascorrere il Santo Stefano insieme nel calore delle festività natalizie.