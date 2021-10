Cimitero Maccarese, Minnucci: "Coinvolta la Regione nella sistemazione della strada - Terzo Binario News

“Ho partecipato con grande piacere all’assemblea organizzata dal Comitato Cittadino Stazione di Maccarese e dalla Chiesa San Giorgio di Maccarese, indetta per sensibilizzare sulla disastrosa situazione in cui versa il cimitero di Maccarese.

La straordinaria partecipazione rende perfettamente l’idea di quanto il disagio sia sentito e la presenza delle istituzioni (non solo nella mia persona di Consigliere Regionale ma anche del XII Municipio Capitolino con il presidente Elio Tomassetti ed il consigliere Franco Geraci e dell’amministrazione di Fiumicino nelle persone del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e del consigliere comunale Fabio Zorzi) è stata un segnale importante.

Ho preso di fronte agli astanti l’impegno di coinvolgere la Regione Lazio nella sistemazione della strada di accesso al cimitero, oggi impraticabile per le pietose condizioni in cui versa, tutti devono fare la loro parte per restituire ai cittadini un luogo degno per la memoria dei loro cari.”

Lo ha dichiarato in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci