Ciclista cade in un dirupo: 30enne di Fiumicino elitrasportato al Gemelli - Terzo Binario News

Un ciclista di 30 anni, originario di Napoli e residente a Fiumicino, è stato elitrasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il giovane – giovedì 8 ottobre – è caduto accidentalmente in un luogo scosceso. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Formello e Sacrofano, insieme ai militari dell’Arma del Radiomobile Compagnia Roma Cassia.

Alle 12,30 le forze dell’ordine sono intervenuti nel parco di Veio, precisamente in via Monte della Statua, su attivazione del personale del 118 che era impegnato nelle ricerche del ragazzo, che alle 13,30 è stato localizzato ai piedi di un dirupo, privo di sensi ma in vita.

Da lì il trasporto in ospedale con l’elisoccorso.

