Ciclabile Maresciallo Giardino-Piazza Cavour: avanti con i lavori di riqualificazione - Terzo Binario News

“Ci stiamo impegnando al massimo per valorizzare i percorsi ciclabili esistenti e realizzarne di nuovi, così da creare una rete in grado di connettere diversi quartieri. Tra i lavori di riqualificazione che stanno andando avanti ci sono quelli della pista ciclabile che collega Piazzale Maresciallo Giardino a piazza Cavour, nel centro della città”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Il Dipartimento lavori pubblici nei giorni scorsi è intervenuto nel tratto di viale Angelico, completando le operazioni di restyling anche in viale delle Milizie, via Damiata e via Marcantonio Colonna – ha continuato Raggi – queste lavorazioni sono fondamentali per garantire sicurezza ai ciclisti e ai cittadini in prossimità degli attraversamenti e degli incroci stradali. Su viale delle Milizie sono stati, inoltre, rifatti i marciapiedi all’incrocio con piazza delle Cinque Giornate, lavori completati nell’ambito del cantiere per la nuova ciclabile che unirà proprio il percorso di viale Angelico a quello del Lungotevere, creando così un collegamento diretto tra il quartiere Prati e il Flaminio”.

“Stiamo ampliando la rete ciclabile capitolina in base a una programmazione precisa a cui abbiamo aggiunto un piano straordinario, approvato durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus, per realizzare 150 chilometri di nuove piste.Aumentiamo così gli spazi dedicati alla mobilità alternativa e sostenibile per dare ai cittadini la possibilità di muoversi in bici in sicurezza su tutto il territorio”.