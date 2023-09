Ciccio è dolcissimo e anche Gatsby: entrambi si meritano amore • Terzo Binario News

CICCIO, dolcissimo tipo labrador, é nato 6.6.2022. CICCIO è di taglia medio/ grande molto buono.

Cerca un padrone che lo ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159.

Poi c’è Gatsby. maschio, nato il 24/05/2016, pesa 19 kg, Microchip n° 380260044834467 Carattere: inizialmente timido, non era propenso al collare e guinzaglio, ci stavamo lavorando e si era molto aperto al contatto umano……socievole. Chippato, vaccinato, sterilizzato. Diamogli almeno una opportunità: la visibilità! Non abbiamo altre armi! Si affida previo colloquio conoscitivo.

Per info e adozione lasciare un messaggio WhatsApp con breve presentazione:

Nadia 389 051 7756 Chiara 342 032 0734

Canile rifugio di Terredonniche/Mendicino (CS) – proviene dal territorio del comune di SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)