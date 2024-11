Ciccio abbandonato in clinica: Earth avvia una raccolta fondi per poterlo curare • Terzo Binario News

Ciccio, un cucciolo di Cane Corso di appena 5 mesi, è stato abbandonato dai suoi proprietari dopo che gli è stata diagnosticata una grave patologia congenita alle zampe anteriori.

Ciccio era stato portato alla clinica veterinaria “OL” di Ardea a soli 2 mesi, poiché non riusciva a reggersi in piedi. Gli esami medici hanno rivelato una lussazione congenita a entrambe le zampe anteriori, una condizione che richiede interventi complessi e cure costose per dargli una possibilità di vita normale.

Durante il suo ricovero, Ciccio ha subito due interventi chirurgici, l’ultimo dei quali solo pochi giorni fa. I proprietari, inizialmente disposti a sostenere le spese veterinarie, hanno dichiarato di non essere più in grado di affrontare i costi crescenti per le cure di Ciccio e lo hanno abbandonato presso la clinica.

L’associazione EARTH ODV, venuta a conoscenza della situazione, ha deciso di intervenire a sostegno del piccolo Ciccio e ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe dal titolo “diamo una speranza al piccolo Ciccio” per coprire le cure necessarie e garantirgli una seconda possibilità.

“Ciccio, come tutti i piccoli di questo mondo, merita una vita dignitosa e l’abbraccio di una famiglia– ha dichiarato Valentina Coppola, presidente di EARTH ODV – e non possiamo lasciarlo solo. Confidiamo nella generosità delle persone per donargli il futuro che merita”.

L’associazione invita tutti coloro che desiderano contribuire ad aiutare Ciccio a donare anche solo pochi euro e a diffondere anche nella speranza di trovare una famiglia che accolga il cucciolo con l’amore che merita.

Sui canali social di EARTH sono disponibili tutte le informazioni per effettuare una donazione o per poter richiedere l’adozione di Ciccio.

Anche un piccolo contributo può fare la differenza per la salute e il benessere di Ciccio.

UFFICIO STAMPA VALENTINA MELONI

CELL 3346484722