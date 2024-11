Fuoco dalla stufa elettrica all'Alessandrino, 94enne ricoverata e stabile evacuato • Terzo Binario News

Incendio all’Alessandrino, cosa riferiscono i Vigili del Fuoco: “in Via Pippo Tamburi alle ore 05.00 due Squadre VF la 12/A di Tuscolano II e la 10/A della Rustica con al seguito l’Autoscala, una Autobotte, il Carro Autoprotettori, il Capo Turno Provinciale ed il Funzionario di Guardia, per un incendio di un appartamento, al terzo piano di una palazzina di sette piani.

Arrivati sul posto il personale VF ha tratto in salvo tre persone che si trovavano all’interno della casa.

Due donne sono state soccorse con l’Autoscala e sono state immediatamente trasportate in ospedale in codice rosso, mentre la terza è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 sul posto, per poi essere trasportata in ospedale. Per precauzione è stato evacuato tutto l’edificio. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’appartamento è stato interdetto essendo andato completamente distrutto”.

La nota dei Carabinieri: “Alle 5.30 circa, in via Pippo Tamburi, quartiere Alessandrino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e quelli della Stazione Roma Prenestina sono intervenuti, a seguito di richiesta giunta al 112, presso uno stabile condominiale dove, poco prima, da un appartamento sito al 3^ piano, verosimilmente propagandosi da una stufa elettrica, è divampato un incendio le cui fiamme hanno interessato completamente l’intero appartamento e danneggiato parzialmente alcuni appartamenti limitrofi.

Nella circostanza, a causa del fumo, Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno evacuato l’intero stabile composto da 28 famiglie e sul quale sono in corso tuttora verifiche sull’agibilità.

La proprietaria dell’appartamento da cui sono divampate le fiamme, una 94enne romana, è stata trasportata con ambulanza in codice rosso con prognosi riservata presso l’ospedale Policlinico Umberto I, mentre altre due donne, tra cui la badante dell’anziana, 58enne peruviana, e una vicina di casa, 91enne romana, sono state trasportate in codice giallo presso il Policlinico Casilino, non versando in pericolo di vita”.