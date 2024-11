Botteghe storiche a Cerveteri, online l’avviso pubblico • Terzo Binario News

Inizia il censimento delle botteghe storiche, sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri la modulistica completa

A Cerveteri inizia il censimento delle botteghe storiche. Sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri è stato infatti pubblicato l’avviso con il quale l’Amministrazione comunale intende aggiornare la presenza di attività storiche sul territorio, finalizzato poi all’iscrizione nell’elenco regionale delle botteghe storiche.

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il 16 dicembre al Comune di Cerveteri a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo suapcomunecerveteri@pec.it. Tutte le informazioni, l’avviso e la relativa modulistica sono pubblicate su www.comune.cerveteri.rm.it

“Cerveteri si caratterizza per tantissime attività storiche, che si tramandano di generazione in generazione e che ancora oggi, in tante occasioni a distanza di oltre mezzo secolo dalla prima apertura, rappresentano un punto di riferimento per il commercio locale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è sufficiente entrare nel nostro Centro Storico per accorgersene. Rappresenta un’opportunità importante questa, perché le attività che risulteranno avere i requisiti necessari, potranno fregiarsi di un riconoscimento importante dalla Regione Lazio che potranno esporre nella loro attività, ovvero il riconoscimento di ‘Bottega ed attività storia del Lazio’, un marchio e un logo di cui potranno dare notizia anche sulle varie campagne pubblicitarie del proprio esercizio. Invito pertanto i commercianti e gli imprenditori storici della nostra città a leggere con attenzione l’avviso e a presentare domanda”.

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/botteghe-storiche-cerveteri-online-lavviso-pubblico#allegati