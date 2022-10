"Cibo e Territorio", concorso letterario: la premiazione alla Nuvola di Roma • Terzo Binario News

Un concorso letterario nazionale di poesie e racconti, gratuito, aperto a tutti, nato con lo scopo di diffondere e promuovere il territorio italiano, le sue peculiarità, i luoghi legati ai prodotti tipici, la cultura enogastronomica e la cucina tipica locale. Il nostro Paese è ricco di storia, arte, cultura, prodotti tipici, borghi bellissimi, folclore e tradizioni che fanno parte del made in Italy e che devono essere valorizzati.

Queste le caratteristiche del Premio “Cibo e Territorio”, promosso e organizzato dall’associazione “Terra Tricolore”, in collaborazione con “EXCELLENCE – FOOD INNOVATION”, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Molise.

La cerimonia di premiazione è programmata per sabato 12 novembre, alle 14,30, nella prestigiosa struttura “Roma Convention Center La Nuvola”, all’interno di “Excellence-Food Innovation”, manifestazione enogastronomica delle eccellenze dell’enogastronomia italiana. Dal 10 al 12 novembre la kermesse vedrà la presenza di centinaia di chef, più famosi del panorama italiano, con degustazioni di prodotti locali, produttori di vino e di prelibatezze.

In palio per i finalisti la pubblicazione di poesie e racconti in un volume antologico “Cibo e territorio” e premi di alto valore commerciale.

Alla Premiazione interverranno il patron di “EXCELLENCE FOOD INNOVATION”, dott. Pietro Ciccotti, l’organizzatrice e ideatrice del premio, dott.ssa Simonetta D’Onofrio, la Giuria, presieduta da Giuseppe Garozzo Zannini Quirini, ben più celebre come il Conte- l’aristocratico del Gusto e composta da Mariano D’Angelo, scrittore e attore, dalla sceneggiatrice e regista Emanuela Gentile, da Edoardo Nevola, attore, cantautore e compositore, dallo scrittore e funzionario della Santa Sede, dott. Riccardo Pelliccioni, dall’esperto cucina e tradizioni del Salento, dott. Antonio Russo, la curatrice grafica Cleonice Zacchia e la responsabile della segreteria del Premio, Teresa Mingrone, i rappresentanti della Regione Molise che hanno patrocinato l’iniziativa. Ospiti d’onore il duo canoro fiorentino Les Naifs, composto da Gabriele Lombardi e Massimiliano Magliano.

Nel corso della Premiazione saranno presentati dal presidente dell’associazione Terra Tricolore, dott. Silvio Rossi, i due volumi dal titolo “CIBO E TERRITORIO” un viaggio tra il cibo, i prodotti e le ricette che ci appartengono, con la pubblicazione di tutte le opere risultate finaliste al concorso nazionale. “Siamo molto contenti della partecipazione al concorso, con centinaia di opere giunte da tutta Italia, segno evidente che in Italia la cultura del buon cibo, unita alle tradizioni secolari dei nostri piatti, è un patrimonio da salvaguardare. – afferma il presidente Rossi – Vorrei ringraziare tutti gli autori, lo staff che ha reso possibile l’organizzazione del concorso, la giuria e il dott. Ciccotti che ha sposato questa iniziativa, volendola all’interno di Excellence”.