Chiusura sportello anagrafico del mercato di San Romano: è bufera • Terzo Binario News

“C’è stata una grande partecipazione, nonostante il grande caldo pomeridiano, all’assemblea pubblica che ho organizzato ieri contro la chiusura degli sportelli anagrafici del mercato di via San Romano a Portonaccio per mancanza di personale, così come indicato nella determina firmata dal Direttore del IV Municipio seppur voci di corridoio sembrano ricondurre le motivazioni all’inagibilità dei locali”.

Lo dichiara Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio e capogruppo della Lega in Municipio IV, a proposito della chiusura dello sportello prevista per il 25 luglio. “L’eliminazione di un servizio importante e trentennale per circa 50.000 residenti dei quartieri limitrofi è una scelta scellerata. Sono totalmente contrario alla chiusura e darò battaglia per fermare il tritacarne della qualità della vita e dei diritti dei cittadini messo in moto dal Pd” prosegue Montanini.

“Ringrazio il consigliere capitolino on. Fabrizio Santori, capogruppo della Lega, per aver partecipato ed aver garantito a tutti i presenti all’assemblea che porterà subito questa battaglia in Campidoglio. Invece nel IV Municipio, come ho detto più volte ieri al megafono, io e i colleghi dell’opposizione presenteremo uniti una mozione in un consiglio straordinario in cui chiederemo la revoca immediata della determina. Insieme ad essa seguiranno manifestazioni di piazza insieme ai tanti cittadini coinvolti” conclude Montanini.