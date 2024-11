Chiude lo svincolo Cerveteri-Ladispoli sulla A12 da lunedì mattina • Terzo Binario News

Autostrade per l’Italia S.p.a rende noto che per eseguire i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada Roma-Civitavecchia sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri – Ladispoli, in uscita per chi proviene da Roma, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle ore 08:00 del 18 novembre 2024 alle ore 16:00 del 22 novembre 2024;

dalle ore 07:00 del 25 novembre 2024 alle ore 16:00 del 29 novembre 2024.

In alternativa si consiglia di uscire a Torrimpietra.