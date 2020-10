Cgil e Uil su Csp: "No alle privatizzazioni dei servizi" - Terzo Binario News

Un noto filosofo raccontava la storia di una rana che, messa in una pentola in cui l’acqua veniva lentamente riscaldata, si accorgeva del pericolo solo quando era troppo tardi, non avendo più le forze per salvarsi.

E’ questa la fine che farà CSP, la società partecipata del comune di Civitavecchia? La domanda se la pongono i lavoratori dell’azienda, i contribuenti civitavecchiesi, e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL FP e UIL trasporti.

Mentre il sindaco e il vicesindaco (delegato alle partecipate) devono ancora dare chiarimenti ai sindacati confederali riguardo il piano industriale in corso di approvazione, stiamo assistendo a un lento impoverimento dei servizi, che presto renderebbe impossibile salvare l’azienda.

E’ notizia di questi giorni che il Comune (socio unico della CSP), avrebbe disimpegnato circa 88 mila euro, che dovevano essere destinati alla partecipata per il servizio di sfalcio e rimozione discariche abusive, affidando lo stesso servizio e la stessa somma a una società privata. Riteniamo che una simile azione peggiorerebbe le difficoltà finanziarie di CSP, costituendo inoltre un pericoloso precedente.

D’altra parte ci risulta che il servizio di manutenzione del verde potrebbe essere privatizzato, se non si reperissero ulteriori 60 mila euro. Ancora più evidente è la situazione dei servizi cimiteriali, in cui la riduzione dell’organico comporterebbe l’impossibilità per i lavoratori di ottemperare a determinati compiti senza l’ausilio di ditte esterne.

Forse qualcuno, poco preoccupato delle sorti di CSP, sta creando le condizioni per privatizzarla pezzo per pezzo?!

Il tempo a disposizione è scaduto. Sappiamo che le Commissione Consiliari deputate a dibattere ed approvare il Piano industriale sono al lavoro. Voci indicano che i tagli ai servizi sarebbero confermati, e che forse già la prossima settimana il progetto potrebbe essere portato in Consiglio Comunale per l’approvazione.

CGIL FP e UIL trasporti ribadiscono la loro totale contrarietà alla privatizzazione dei servizi di CSP per mantenere la qualità dei servizi e i livelli occupazionali. In mancanza di garanzie a breve in tal senso adotteranno tutti i mezzi di lotta sindacale a disposizione, auspicando la solidarietà di tutte le forze politiche e sociali sane della città.

CGIL FP – UIL TRASPORTI