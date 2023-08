Cerveteri piange la scomparsa di Massimiliano Bortolin • Terzo Binario News

Estremamente conosciuto in città, aveva 55anni

C’è dolore e profonda tristezza a Cerveteri per la scomparsa di Massimiliano Bortolin, avvenuta quest’oggi martedì 22 agosto presso l’Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Massimiliano era estremamente conosciuto in città, anche per il suo lavoro presso il Supermercato per il quale lavorava alla cassa, dalla quale dispensava sempre cortesia e disponibilità a tutta la clientela.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi minuti si stanno susseguendo sui social, ricordi di amici, colleghi di lavoro e delle tante persone che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 23 agosto alle ore 16:30 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore in Cerveteri.