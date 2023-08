"Cerveteri ha completamente dimenticato la sua marina" • Terzo Binario News

Una cittadina: “La frazione sembra abbandonata a sé stessa”

Critica di una cittadina verso lo stato attuale di Cerenova

“Spiace constatare, che la nuova amministrazione ha completamente dimenticato la Sua marina.

Spiace constatare, che siamo abbandonati con buche sulle strade, marciapiedi incolti e completamente infestati da erbacce che non consentono a volte nemmeno di entrare in casa.

Spiace constatare ,che la cittadina è buia, di sera si vedono passare persone con torce che illuminano le strade per non cadere, passanti che sono costretti a camminare in mezzo alla strada per quanti arbusti secchi ci sono sui marciapiedi dissestati.

Bisogna considerare che dagli organi di stampa Cerenova è descritta come la peggiore realtà del litorale nord di Roma, con un mare inquinato, ( perché non investire sui depuratori, visto che il Sig. sindaco ha anche la delega all’ambiente ? perché non viene fatta la manutenzione dei pochi parchi che ci sono per i bambini , esposti a sterpaglie ingiallite e pungenti. Cerenova non ha più la sua statua di bronzo all’ingresso perché chi l’ha presa ? era un bellissimo biglietto da visita, una statua in bronzo di grandi dimensioni, che raffigurava un viandante che salutava con il suo mantello al vento chi entrava, ora dove è stata collocata, chi ha deciso di appropriarsene e perché? Sembra che la nuova amministrazione non consideri proprio Cerenova, anche se a fronte dell’elevato numero di seconde case, che costituiscono una importante gettito per l’ IMU pagata al Comune di Cerveteri, non esiste un ritorno nei servizi che andrebbero riconosciuti a pieno titolo anche agli abitanti di Cerenova.

Gloria D’Orazi

