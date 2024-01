Cerveteri festeggia Sant’Antonio Abate, ecco il programma • Terzo Binario News

Domani, mercoledì 17 gennaio le celebrazioni religiose. Sabato grande festa in piazza

A Cerveteri torna uno degli appuntamenti più attesi dalla cittadinanza e tipici della tradizione etrusca, la Festa di Sant’Antonio Abate. Ad organizzarlo, i Massari Ceretani, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, le Signore della Boccetta e la Confraternita SS. Sacramento.

Programma che si divide in due giorni: domani, mercoledì 17 gennaio ci saranno le celebrazioni religiose, alle ore 10:30 e alle ore 18:30, presso la Chiesetta di Sant’Antonio.

Sabato 20 gennaio, i festeggiamenti per tutta la famiglia.

Alle ore 14:00 ritrovo presso la cuppoletta di Sant’Antonio per la benedizione del fuoco. Processione con la Statua del Santo verso la Chiesa di Sant’Antonio Abate accompagnati dal Gruppo Bandistico Cerite.

Alle 15:00 sfilata dei carri e benedizione degli animali e del pane.

Alle ore 17:00, festa in Piazza Santa Maria, distribuzione di panini e porchetta e grande festa per i più piccoli.

“La Festa di Sant’Antonio Abate è un appuntamento importante per la nostra Città – ha detto il Vicesindaco e Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – una festa a cui Cerveteri risponde sempre con una partecipazione grandissima, e che vede nel nostro Centro Storico tante famiglie e soprattutto tanti bambini. Invito la Cittadinanza di Cerveteri a partecipare alle iniziative in compagnia dei propri animali domestici e ringrazio gli organizzatori per l’impegno sempre dimostrato in questa occasione”.