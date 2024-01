Caro spesa, allarme consumi ma dopo le feste prezzi in calo • Terzo Binario News

Sempre più difficile arrivare a fine mese per le famiglie, ma dopo il periodo natalizio lieve calo nel costo degli ortaggi

Un 2024 in salita con un portafogli sempre più vuoto. E’ quanto si prospetta per i consumatori in seguito alle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la crisi nel canale di Suez. Le stime di Assoutenti parlano di rincari e tariffe in aumento.

Dalla benzina, con un +10%, al gas in bolletta che lieviterebbe di 200 euro in 12 mesi. Famiglie allo stremo, già alle prese, da mesi, con il caro spesa causato dai cambiamenti climatici che hanno messo in crisi l’agricoltura.

Al Centro Agroalimentare Roma, il più grande mercato all’ingrosso del Centro Italia, spiegano che dopo le festività natalizie c’è stata una flessione congiunturale dei consumi, che si è riflessa in maniera naturale sui prezzi dei prodotti agroalimentari. il Car conferma un andamento stabile dei prezzi all’ingrosso e una diminuzione del prezzo di ortaggi.

La gelata di questi giorni genererà un leggero incremento dei prezzi delle zucchine, melanzane e peperoni, ma si prevede un nuovo calo nei prossimi giorni.