Cerveteri e Ladispoli "protagoniste" nell'omaggio a Chopin al Conservatorio di Santa Cecilia • Terzo Binario News

Nell’Orchestra delle Cento Città, impegnati anche quattro musicisti del territorio: Corrado Stocchi, Michele e Lorenzo Muscolino e Augusto Travagliati

Cerveteri protagonista lo scorso venerdì 3 maggio nella Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia.

Nell’ambito di un prestigioso omaggio a Fryderyk Chopin, organizzato dall’Orchestra delle Cento Città e che vedeva come Direttore il Maestro Luigi Piovano, e come solista al pianoforte il Maestro Luigi Carroccia, tra le fila della prestigiosa orchestra, erano presenti anche quattro musicisti di Cerveteri estremamente conosciuti e stimati.

Si tratta dei Maestri Corrado Stocchi di Ladispoli al violino, dei Maestri Michele e Lorenzo Muscolino di Cerveteri, rispettivamente al fagotto e al violoncello, e del Maestro Augusto Travagliati al clarinetto, ovviamente di Cerveteri anche lui.

Un evento di assoluto pregio, in uno dei luoghi sacri della musica e dell’arte a Roma, che ha visto tra i protagonisti quattro artisti del territorio. Un motivo di vanto e di orgoglio sicuramente oltre che per loro, anche per Cerveteri.