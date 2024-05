Il sogno della Dm84 diventa realtà: promossa in Prima Categoria • Terzo Binario News

Nell’ultima di campionato, i gallorossi travolgono 0 a 4 la Vis Bracciano

Un’attesa lunga sei anni. Sei anni di sogni, di speranze, di corse, di lavoro, di fatiche, che oggi sono diventati meravigliosamente realtà. La Dm84, la squadra giallorossa di Cerveteri che disputa i propri incontri al Campo delle Due Casette, la squadra nata in memoria del mai dimenticato giovane di Cerveteri Daniele Madaloni, ha letteralmente stravinto il campionato ed è stata promossa in Prima Categoria.

Il successo per 0 a 4 in trasferta contro la penultima in classifica Vis Bracciano, con reti di Zito, Arseni, Ben Slama e Intragna, è stato il coronamento di una cavalcata stratosferica, che è valsa la vittoria del campionato.

In realtà l’aritmetica era giunta già prima di scendere in campo: la sconfitta dell’Atletico Monte Romano infatti di 24 ore prima aveva dato ai giallorossi già la vittoria. Al mondo della Dm, seguito nell’ultima gara da tantissimi tifosi, i complimenti e l’augurio di continuare in questo modo e di alzare l’asticella di sogni e desideri sempre più in alto.