"Quanto tempo ci vuole per vendere casa?" Scopriamo tutti gli aspetti con Isam Rosselli, agente senior dell’Agenzia del Gruppo Toscano Di Cerveteri • Terzo Binario News

Proseguono gli approfondimenti che l’Agente Immobiliare della Toscano Immobiliare Isam Rosselli, più volte premiato come miglior Agente d’Italia, sta realizzando su Terzobinario.

Oggi, andremo a sviscerare un altro tema, ovvero: quanto ci vuole per vendere una casa?

Ecco tutti i vari aspetti:

𝐐𝐔𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎 𝐂𝐈 𝐕𝐔𝐎𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀?

𝐄𝐬𝐩𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞

𝘓𝘢 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘢 𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘶𝘴𝘤𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘱𝘪𝘥𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰. 𝘛𝘶𝘵𝘵𝘢𝘷𝘪𝘢, 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢̀ 𝘦̀ 𝘤𝘰𝘮p𝘭𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘦 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘦𝘱𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘶𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦. 𝘐𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰, 𝘦𝘴𝘢𝘮𝘪𝘯𝘦𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦r𝘴𝘦 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘤𝘪 𝘷𝘶𝘰𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘢.

𝗜 𝗙𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶:

𝙄𝙡 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙄𝙢𝙢𝙤𝙗𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧𝙚:

Uno dei fattori chiave è il contesto del mercato immobiliare. La domanda e l’offerta in un dato momento possono influenzare notevolmente le tempistiche di vendita. In periodi di alta richiesta, la vendita potrebbe essere più rapida, mentre in periodi di mercato più lento, il processo potrebbe allungarsi.

𝙄𝙡 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙊𝙛𝙛𝙚𝙧𝙩𝙤:

La scelta di un’agenzia immobiliare o di professionisti del settore può fare la differenza. Un servizio competente, che utilizza strategie di marketing efficaci e conosce a fondo il mercato locale, può accelerare il processo di vendita.

𝙄𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙯𝙯𝙤 𝙙𝙞 𝙑𝙚𝙣𝙙𝙞𝙩𝙖:

Il prezzo di vendita è un elemento cruciale. Se il prezzo è giusto rispetto al valore di mercato e alle condizioni della casa, le probabilità di attirare acquirenti interessati aumentano. Un prezzo eccessivamente alto può allungare il tempo di vendita.

𝗙𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶:

𝙇𝙖 𝙋𝙤𝙨𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙄𝙢𝙢𝙤𝙗𝙞𝙡𝙚:

La posizione è spesso determinante. Proprietà in zone allettanti, con servizi nelle vicinanze e buone connessioni, possono attirare più rapidamente gli acquirenti.

𝙄𝙡 𝙏𝙞𝙥𝙤 𝙙𝙞 𝙄𝙢𝙢𝙤𝙗𝙞𝙡𝙚:

Appartamenti, case singole o immobili commerciali hanno tempi di vendita diversi. La domanda per un determinato tipo di proprietà può variare, influenzando il periodo di esposizione sul mercato.

𝙇𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝘾𝙖𝙨𝙖:

Una casa in buone condizioni può attrarre più facilmente gli acquirenti. La cura degli interni ed esterni può rendere l’immobile più appetibile.

𝙇𝙖 𝙎𝙩𝙖𝙜𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖̀:

Le stagioni possono influire sulle tempistiche. Ad esempio, molte persone preferiscono muoversi durante i mesi più caldi, ma le case ben presentate possono suscitare interesse in qualsiasi periodo dell’anno.

𝙇𝙖 𝙁𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙖:

Elemento imprevedibile, la fortuna può giocare un ruolo. Un acquirente improvviso o una situazione di mercato favorevole possono accelerare la vendita in modo inaspettato.

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶:

In sintesi, la vendita di una casa è un processo complesso e variabile. I dati Istat ci dicono che ci vogliono, “in media”, 10 mesi. 𝑪𝙤𝒏 𝒖𝙣 𝙢𝒆𝙧𝒄𝙖𝒕𝙤 𝙞𝒏 𝒄𝙖𝒍𝙤, 𝒎𝙖𝒈𝙜𝒊𝙤𝒓 𝒕𝙚𝒎𝙥𝒐 𝒅𝙞 𝙫𝒆𝙣𝒅𝙞𝒕𝙖, 𝒔𝙞 𝙩𝒓𝙖𝒔𝙛𝒐𝙧𝒎𝙖 𝙞𝒏 𝒖𝙣 𝙧𝒊𝙨𝒄𝙝𝒊𝙤 𝙚𝒍𝙚𝒗𝙖𝒕𝙤 𝙙𝒊 𝒓𝙞𝒄𝙖𝒗𝙖r𝙚 𝙢𝒆𝙣𝒐 𝒅𝙖𝒍𝙡𝒂 𝒗𝙚𝒏𝙙𝒊𝙩𝒂 𝒔𝙩𝒆𝙨𝒔𝙖.

Considerare attentamente tutti questi fattori può aiutare a prepararsi alle eventualità e a pianificare una strategia efficace. L’assistenza di professionisti del settore è spesso la chiave per navigare attraverso le sfide e massimizzare le opportunità, indirizzando la vendita verso una conclusione rapida e soddisfacente.

