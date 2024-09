Cerveteri, concluse le asfaltature a Valcanneto • Terzo Binario News

Interessate le vie Claudio Monteverde, della Viola, Corelli, Carissimi e Scarlatti

A seguito degli scavi effettuati da E-Distribuzione SpA per la realizzazione di nuovi allacciamenti elettrici, si sono conclusi i lavori di ripristino del manto stradale nelle vie Claudio Monteverde, della Viola, A. Corelli, Carissimi e A. Scarlatti a Valcanneto. Gli interventi, autorizzati dall’amministrazione comunale, hanno riguardato la riasfaltatura delle strade interessate dagli scavi.

Un aspetto particolarmente positivo di questa operazione è che, grazie all’applicazione del Regolamento Comunale del 2004 per l’Esecuzione degli Scavi Stradali, si consente di mantenere un elevato standard delle infrastrutture e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche, favorendo così lo sviluppo di ulteriori opere utili alla città.

Nel caso specifico, i lavori hanno coinvolto la fresatura del vecchio asfalto, rimuovendo uno strato medio di circa 3-5 cm, e successivamente la stesura del nuovo conglomerato bituminoso, di tipo tappetino, mediante l’uso di vibrofinitrici, lavorazione di manutenzione straordinaria che si rende necessaria almeno 4 anni dalla prima stesura.

Il Sindaco Elena Gubetti dichiara: “Questa normativa si rivela estremamente vantaggiosa per l’Amministrazione e i cittadini, poiché consente di mantenere in buono stato le infrastrutture senza dover ricorrere a fondi pubblici per riparare le strade dopo i lavori di privati e/o Società. In questo modo, ogni intervento di scavo diventa un’opportunità per migliorare la viabilità locale, a costo zero per la comunità.

L’efficacia di questo regolamento dimostra come una gestione attenta e ben strutturata delle risorse possa garantire infrastrutture di qualità, pur senza gravare sul bilancio comunale.”

Prosegue il Sindaco: “In questa occasione, desidero esprimere un doveroso ringraziamento al Dirigente dell’area Opere Pubbliche Arch Fabrizio Bettoni e a tutto il suo ufficio. Un riconoscimento particolare va al geometra Federico Feriozzi, che con grande attenzione e professionalità segue con dedizione lo svolgimento delle opere di ripristino dopo gli interventi per la realizzazione di sottoservizi.”