Cerenova: il Parco Marco Vannini riapre sabato 18 luglio - Terzo Binario News

“Il Parco Marco Vannini a Cerenova riapre i suoi cancelli ai cittadini. L’occasione sarà quella di sabato 18 luglio, quando la famiglia del giovane ragazzo tragicamente ucciso nel maggio 2015, deporrà all’interno dell’area verde una targa in sua memoria. La cerimonia in ricordo di Marco è stata volutamente fatta coincidere con il giorno di riapertura del Parco: sabato 18 luglio alle ore 10:30”. Così il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.

“Dopo un lungo lavoro di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione, l’Amministrazione comunale è pronta dunque a riconsegnare alla cittadinanza il Parco, un polmone verde fruibile da grandi e piccini che all’interno dispone di un’area giochi inclusiva, di attrezzature per ragazzi più grandi e di ampi spazi verdi dove svolgere attività ludiche e sportive in totale libertà”.

“Le nuove attrezzature posizionate sono realizzate interamente in materiali al 100% riciclati e riciclabili con materiali di elevata qualità provenienti dal riciclo di plastica, copertoni di camion, scarpe da ginnastica, la verniciatura è a base di polveri di poliestere atossiche. All’interno dell’area una configurazione multipla d’arrampicata per bambini di età 5-12; un area inclusiva per i piccolissimi con pannelli tattili e giochi sonori, un area dedicata al fitness con attrezzature nate per il CALISTHENICS, combinazione di atletica, ginnastica e sport”.

“Un parco dove fare ginnastica all’aperto in modo facile e gratuito e che l’amministrazione comunale sta già pensando di ampliare ulteriormente con altre attrezzature”.

“Durante la giornata, diverse iniziative in programma all’interno del parco: dalle ore 10.00 spazio al gruppo degli Scout Agesci 1, che in occasione del centenario dalla nascita del Maestro Gianni Rodari, lo scrittore che tanti versi e storie ha ideato per i bambini, allestirà una mostra visitabile per l’intera giornata dedicata proprio alla sua genialità e creatività.

Alle ore 11.30 invece, esibizione di Calisthenics, con acrobazie ed esercizi che gli atleti svolgeranno con le nuove attrezzature del Parco”.

“Un ringraziamento di cuore a coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera commemorativa in ricordo di Marco: a Fausto della Cisi che ha donato la grande pietra e ad Andrea Magnanti che ha realizzato la preziosa targa in marmo. Con l’occasione, nell’invitare la cittadinanza all’iniziativa, ringrazio la nostra Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti per il contributo dato nel rendere nuovamente fruibile questa area verde della nostra città”.